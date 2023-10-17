Светлана Дружинина не стареет: как режиссер «Гардемаринов» сохраняет энергичность в 87 лет

Режиссер Светлана Дружинина продолжает вести бурную творческую деятельность, несмотря на возраст. Как это удается 87-летней артистке, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Светлана Дружинина раскрыла секрет своей энергичности. Как она сохраняет молодость? Что за трагедию пережила народная артистка России? Правда, что на съемочной площадке Дружинина превращается в деспота? И почему режиссер поругалась с Сергеем Жигуновым? Кто еще из актеров не хочет даже вспоминать работу с ней? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«У нас есть свои замыслы, но я о замыслах стараюсь не говорить», — призналась артистка.

В декабре Светлане Дружининой исполнится 88 лет. Но режиссер и не думает выходить на пенсию. Кинофестивали, съемки, встречи с поклонниками. Они с мужем, оператором Михаилом Мукасеем, работают практически без выходных.

«Поздно ложимся, поздно встаем. Или рано ложимся, поздно встаем», — рассказал он.

Но именно это, помимо здорового образа жизни и закаливания, Светлана Сергеевна называет секретом своей молодости и энергичности. Она уверена: движение — это жизнь.

«Только работа. А работа — это вообще самая моя любимая работа», — заявила артистка.

«Никогда не подумала, что ей 80 лет. Мне показалось, ей лет 50-55, может быть. От силы», — высказалась певица ТО-МА.

Дружинина всегда одета с иголочки. Идеальная укладка, элегантный макияж. Кажется, что она всегда улыбается. А ведь когда-то артистка пережила страшную беду. Ее старший сын умер в 28 лет от запрещенных препаратов. Это горе оставило на сердце матери глубокие раны.

«Ее можно видеть очень разной. И в этом как раз-таки плюс Светы. Она всегда где-то на пике своих эмоций. И это делает ее просто очень живой, я думаю», — выразила свое мнение внучка режиссера Елизавета Мукасей.

Справляться со всеми бедами Дружининой всегда помогала работа. На ее счету множество фильмов, которые стали хитами. Но самыми известными до сих пор остаются легендарные «Гардемарины».

«Вся моя съемочная группа — это мои друзья. Мы все поддерживаем друг друга последние 30 лет», — отметила артистка.

Недавно на экраны вышло продолжение картины. В фильме снялись Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев. Спустя 30 лет любимые герои снова радуют зрителей.

«Они все безбашенные, несмотря на то, что они уже великовозрастные. Играют самих себя, не притворяясь молодыми», — рассказала Светлана Дружинина.

«Для Алеши Корсакова главная сцена в этом фильме — это встреча с сыном. Так он изменился по отношению к тому Алексею Корсакову, который был в предыдущих фильмах», — подчеркнул актер Дмитрий Харатьян.

Однако в этом кино не будет одного из самых ярких героев — Саши Белова в исполнении Сергея Жигунова. Причиной стал давний конфликт актера с Дружининой.

В свое время Светлана Сергеевна сказала в интервью, что образ Белова создавала она. Жигунова эти слова возмутили. Он предложил даже убрать свое имя из титров. С тех пор они не хотят друг друга знать.

«Я не знаю Сергея Жигунова. Для меня есть только Саша Белов, а этот человек мне не интересен», — заявила Дружинина.

«Может, потому, что уже тогда у Жигунова были режиссерские и продюсерские амбиции совершенно четкие. И он начал выходить из привычных актерских рамок», — предположил кинокритик Александр Шпагин.

Не общается с режиссером и еще один «гардемарин» — Никита Оленев, он же актер Владимир Шевельков. По словам артиста, на съемках режиссер постоянно подавляла его, запрещала импровизировать и вообще относилась предвзято. Шевельков предполагает: причиной было то, что он занял место сына Светланы Дружининой. Изначально эту роль должен был играть он.

«Но он не мог сниматься, потому что он просто умер. Как раз, когда должен быть сниматься, он был утвержден. Он был наркоман. И его друг Коля Данелия был наркоман. И они умерли практически одновременно», — уточнил кинокритик Шпагин.

О непростом характере Светланы Дружининой говорят многие актеры. Но режиссер парирует: разве можно в такой профессии быть мягкой?

«Что правда, то правда. Но помимо того, что она довольно строгий человек, она при этом еще бывает очень нежной и мягкой», — подтвердила Елизавета Мукасей.

«В нашем доме мама не командует однозначно. Она уважает наши личные границы, уважает нашу семью», — заявила невестка Дружининой Екатерина Гамова.

Даже если артистка вдруг вспылит, на подмогу тут же приходит любимый муж.

«Когда она может завестись и как-то, может быть, немножко более импульсивно, рядом есть папа, который всегда скажет: „Света, помолчим“», — отметила Гамова.

У Дружининой и Мукасея четверо внуков. Они обожают приезжать в гости. По словам невестки, дети очень рады, что работа над «Гардемаринами» наконец закончена. И надеются, что теперь смогут почаще видеть бабушку. Но, зная характер Светланы Сергеевны, в это верится с трудом. Ведь у нее в планах уже новый проект.