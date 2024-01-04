«Правильный человек»: Вайнберг рассказал о дружбе с Пушилиным

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 28 0

Сенатор Вайнберг назвал врио главы ДНР Пушилина правильным человеком

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Политик считает врио главы ДНР не по годам опытным и выдержанным руководителем.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин — правильный человек и не по годам опытный руководитель. Так его охарактеризовал сенатор от Нижегородской области, в прошлом музыкант группы «Любэ» Александр Вайнберг в интервью автору и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.ru Лане Шевченко.

«Денис — очень правильный человек, с ним очень приятно общаться. Он все понимает и поступает правильно, он выдержанный очень. Он еще достаточно молод, но у него огромный опыт. Я его иногда представляю, как моего младшего брата по возрасту, но старшего по опыту и ответственности. Так оно и есть на самом деле», — отметил политик.

Как оказалось, сенатор и врио главы ДНР давно дружат. Более того, по словам Вайнберга, сформировалась целая компания известных российских политиков и творческих деятелей, куда, кроме него и Пушилина, входят олимпийский чемпион и экс-депутат Госдумы Александр Карелин, актер Владимир Машков, композитор Игорь Матвиенко и певец Николай Расторгуев.

Самого Александра Вайнберга многие помнят в составе «Любэ» еще с 1990 года. В конце 90-х он начал заниматься политикой, стал одним из учредителей нижегородского отделения партии «Единая Россия», а с 2021 года представляет регион в Совете Федерации. Вместе с тем Вайнберг продолжает заниматься творчеством — его песня «Дайте вашим детям наши имена» вошла в шорт-лист международного конкурса «АвторА!» и дошла до финала.

Полное интервью с Александром Вайнбергом в рамках проекта «Лана — спрошу!» смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сенатор Вайнберг призвал сделать набор артистов таким же строгим, как в ФСБ.

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