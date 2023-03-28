Сенатор Вайнберг призвал сделать набор артистов таким же строгим, как в ФСБ

Набор в артисты должен быть таким же строгим, как в ФСБ. Об этом ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко в эксклюзивном интервью рассказал российский сенатор Александр Вайнберг.

«Надо чтобы у нас и Минкультуры, и представительская власть заботились о будущем России. А это, прежде всего, воспитание тех людей, которые всегда в центре внимания. И этот отбор должен быть не хуже, чем в ряды ФСБ. Вы уж меня простите — меня, наверное, будут сейчас за эту фразу тормошить и всячески пытаться задеть. Но мне все равно, я себя вижу на линии фронта», — сказал Александр Вайнберг в кулуарах международного конкурса авторов русской песни «АвторА!».

Эта фраза стала частью ответа сенатора на вопрос о том, как сейчас модернизируется и меняется патриотическое воспитание. Политик рассказал, что данному вопросу уделяется много внимания в Совфеде. Парламентарии признают эту тему «очень тонкой» и стараются «грамотно разделить мух с котлетами». Среди коллег себя Александр Вайнберг отнес к «категоричным людям».

«Для меня: если ты удостоен внимания общества, ты несешь огромную ответственность. Если тебе страна что-то дает, а ты в нее можешь поплевывать — для меня это человек презираемый. У меня другого отношения нет просто <…> Сцену предоставляет тебе страна, государство, народ. На который ты не имеешь право смотреть свысока», — подчеркнул сенатор, входящий в комиссию Совфеда по защите суверенитета России.

Александр Вайнберг прибыл на международный конкурс «АвторА!» в качестве участника. Политическая деятельность не запрещает сенатору и бывшему участнику группы «Любэ» заниматься творчеством. На суд жюри он представил свою песню, написанную для ветеранов ко Дню Победы.

Как сообщал 5-tv.ru, в кулуарах конкурса Александр Вайнберг также рассказал о своей дружбе с актером Владимиром Машковым и их совместной поездке в Донбасс.