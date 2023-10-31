Я на Родине: сенатор Вайнберг о танковом экипаже «Алеша», Пушилине, Машкове и патриотизме

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Светлана Шевченко
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Сенатор Вайнберг о героизме танкового экипажа «Алеша»: Они могли погибнуть все

Фото, видео: Новодережкин Антон / ТАСС; 5-tv.ru

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Спецоперация

Бывший гитарист группы «Любэ», несмотря на свою политическую деятельность не теряет связи с музыкой. Его песня «Дайте вашим детям наши имена» стала финалистом конкурса «АвторА!».

Российского сенатора от Нижегородской области Александра Вайнберга многие помнят в составе группы «Любэ» еще с 1990 года. Позднее он создал собственный музыкальный коллектив «Наше дело».

С 1999 года Вайнберг начал заниматься политической деятельность. В начале нулевых был одним из учредителей регионального отделения партии «Единая Россия», а с 2021 года представляет региона в Совете Федерации РФ.

Несмотря на свою уже продолжительную политическую карьеру, не теряет связи с музыкой и культурой. Его близкими друзьями десятилетия являются Игорь Матвиенко и Николай Расторгуев. И когда в канун Дня Победы Вайнберг написал песню «Дайте вашим детям наши имена», то она максимально легла на исполнение солиста группы «Любэ», а также вошла в шорт-лист международного конкурса «АвторА!», дойдя до финала.

«Мне очень приятно было услышать про свою песню, что „Саня, это твоя выдающаяся работа“. И то, что он (Николай Расторгуев — Прим.ред.) взял ее петь, то, что значит, он ее прекрасно исполнил. Мне приятно. Я уже, честно говоря, слышал отзывы от большой аудитории. И я знаю, как ее воспринимают. Я скажу по секрету, и сам ее несколько раз в Белоруссии исполнял, на больших площадках. На День народного единства на Красной площади я ее сам исполнил», — признается Вайнберг.

Суперфинал международного конкурса «АвторА!» состоялся в августе в Крыму в рамках фестиваля «Таврида АРТ», где команда 5-tv.ru во главе с автором и ведущей спецпроектов Светланой Шевченко встретились с Александром Вайнбергом и поговорили о патриотизме, любви к Родине, дружбе с Игорем Матвиенко, Николаем Расторгуевым, Владимиром Машковым и главой ДНР Денисом Пушилиным, а также поездках в Донбасс, встрече с танковым экипажем «Алеша» и праздновании Нового года в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса.

Об этом и не только смотрите в видеоверсии интервью, а также в последующих новостях на сайте 5-tv.ru.

Еще больше интервью со звездами в спецпроекте «ОтЛичная жизнь» и в разделе «Интервью» на сайте 5-tv.ru.

Тема:
Спецоперация
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