В результате украинских атак на Севастополь пострадал один человек

Осколок ракеты попал в один из жилых домов.
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В результате атаки украинских боевиков на Севастополь пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«На Глухова попал осколок в дом. Предварительно один пострадавший», — написал политик.
Он призвал горожан сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Главное — это не находиться на открытом пространстве.
«В случае работы ПВО основную опасность представляют осколки», — сообщил губернатор.
Сейчас российские военные уничтожают воздушные цели.
Он отметил, что часть осколков упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот. Службы спасения уже выдвинулись в места, в которых произошло крушение воздушных целей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО сбили несколько воздушных целей при отражении атаки ВСУ на Севастополь.
- 4 янв
- «Мясные штурмы»: политолог рассказал о лотерейной мобилизации на Украине
- 4 янв
- Украинские РСЗО уничтожены российскими военными на Купянском направлении
- 4 янв
- МО РФ: на Украине ликвидировано почти шесть тысяч иностранных наемников
- 4 янв
- «На этом все»: в Белом доме заявили, что деньги на Украину закончились
- 4 янв
- «Объекты производства»: в Британии раскрыли, что стало целью ударов ВС РФ на Украине
- 4 янв
- Жители Васильевки остались без электричества из-за ночного обстрела ВСУ
- 4 янв
- Гладков рассказал о последствиях ударов ВСУ по Белгороду за прошедшие сутки
- 4 янв
- «Война с Россией»: в Британии допустили ввод войск НАТО на Украину
- 4 янв
- «Для британской аудитории»: на Украине раскрыли план Зеленского по Крыму
- 4 янв
- «В случайном порядке»: на Украине предложили мобилизацию через лотерею
Читайте также
84%
-0.61 99.19
-1.36
Нашли ошибку?