В результате украинских атак на Севастополь пострадал один человек

В результате атаки украинских боевиков на Севастополь пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«На Глухова попал осколок в дом. Предварительно один пострадавший», — написал политик.

Он призвал горожан сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Главное — это не находиться на открытом пространстве.

«В случае работы ПВО основную опасность представляют осколки», — сообщил губернатор.

Сейчас российские военные уничтожают воздушные цели.

Он отметил, что часть осколков упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот. Службы спасения уже выдвинулись в места, в которых произошло крушение воздушных целей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО сбили несколько воздушных целей при отражении атаки ВСУ на Севастополь.