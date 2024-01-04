Айза назвала себя подопытной крысой: «Подаю плохой пример»
Айза назвала себя подопытной крысой, поскольку за ней все повторяют
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov
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Блогер считает, что звезды отечественной эстрады повторяют за ней пластические операции. Так ли это?
Бывшая жена рэпера Гуфа Айза заявила, что российские звезды шоу-бизнеса за ней повторяют. По ее мнению, они делают себе такие же пластические операции, как и она. Об этом блогер рассказала в своем личном блоге.
«Мне кажется, я реально подаю плохой пример людям. И я будто подопытная крыса: сделаю себе голубые глаза — и все тоже сделают», — сказала Айза.
Блогер заявила, что она была первой, кто сделал липомоделирование тела, «лисьи» глазки и пересадку волос. А уже за ней последовали другие звезды.
Она добавила, что хотела сменить себе цвет радужки глаза. Но теперь она в этом не уверена.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Айза сокрушена поступками Гуфа. Она всерьез задумалась об ограничении контактов бывшего мужа с их общим сыном.
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