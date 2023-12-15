Айза сокрушена поступками Гуфа: «Жаль, что я не смогла дать Сэму другую жизнь»

Знаменитый рэпер снова ведет себя неадекватно. В сети появились новые странные видео с его участием, на днях он пытался вломиться в дом бывшей жены.

Айза-Лилуна Ай всерьез задумывается об ограничении контактов бывшего мужа, рэпера Гуфа (Настоящее имя Алексей Долматов. — Прим. ред.), с их общим сыном Сэми. Не раз экс-супруга заступалась за артиста после его наркотических срывов, спешила на помощь и всячески оправдывала. Видимо, устала. Очередная выходка заставила Айзу по-другому взглянуть на ситуацию.

Исполнитель опять публикует странные видео, а недавно даже пытался вломиться в квартиру бывшей жены. Айза признает, что поведение Гуфа становится непредсказуемым, более того, оно может негативно сказаться на состоянии сына. Прежде селебрити уже рассказывала, что из-за отношений с отцом мальчику приходится посещать психолога. Об ограничениях мама Сэма, так она называет Сами, думает, но к решительным действиям не готова.

«Для всех сразу отвечаю на главный вопрос. Лишать родительских прав я не буду. Даже пытаться подавать иск на это. Для этого нет никаких оснований. Леша (никогда не был опасен для Сэма, никогда не причинял физических увечий и так далее). А психологическая травма законом не учитывается. Сэм работает с психологом и находится в любви и в заботе», — написала Айза в своем Telegram-канале.

Но есть и отдушина. Второй брак теледивы с Дмитрием Анохиным подарил Сэму любящего отчима и брата. Анохин всегда относился к пасынку как к родному, стал близким для него человеком, заслужившим слово «папа» из уст чужого ребенка. Пара развелась, но регулярные встречи Дмитрия с детьми не прекращаются и приносят много радости всем участникам. Айза признает, что вместе с Гуфом причинила немало травм старшему сыну. С ними парнишке, возможно, предстоит работать всю жизнь.

«Мне жаль, мне очень жаль, что я не смогла дать Сэму другую жизнь… Но я обязательно сделаю все возможное, чтобы Сэм был счастлив», — сокрушается звезда. .

По мнению Айзы, Сэм не разрывается между своими отцами. Он счастлив, что рядом есть заботливый отчим, но и родного отца искренне любит, а все происходящее помогает ему выбирать правильные ориентиры в жизни. Эти ориентиры — заслуга Анохина, говорит мама мальчика. Она отметила, что к своему большому сожалению не отличается дальновидностью, и чувства часто берут верх над разумом. Тем не менее себе и сыну Айза обещает быть «осторожнее и холоднее».

Поклонники откровениями остались недовольны. Некоторые отметили, что Айзе пора определиться с приоритетами, ведь она постоянно подвергает психику ребенка серьезным испытаниям из-за всепрощающего отношения к склонному к деструктивному поведению бывшему мужу. Стоит отметить, молодая жена Гуфа Юлия Королева гораздо быстрее сделала выводы. Ей хватило одного наркотического срыва рэпера во время отпуска в Таиланде. Она развелась с ним, а теперь намерена ограничить его встречи с маленькой дочерью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как любовник Королевой побил скандального рэпера Гуфа.