Сколько нужно работать, чтобы выйти на пенсию

Чтобы выйти на заслуженный отдых, нужно выполнить три условия. Какие?

Для выхода на пенсию нужно выполнить три обязательных условия — достичь пенсионного возраста, иметь минимальный стаж работы и нужное количество пенсионных баллов. Об этом рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

Эксперт указала, что минимальный стаж работы с 2024 года должен составлять 15 лет, а необходимое количество накопленных пенсионных баллов — 28,2.

В этом году пенсионного возраста достигнут мужчины, родившиеся в 1961-м (им исполнится 63 года), и женщины 1966 года рождения (им исполнится 58 лет).

Однако есть нюансы, благодаря которым выйти на заслуженный отдых можно раньше. Это касается тех, кто досрочно накопил длительный трудовой стаж (42 года для мужчин, 37 лет для женщин). К этой категории людей относятся и безработные по независящим от них причинам предпенсионеры.

«Стать пенсионерами раньше могут многодетные матери, работники вредных производств, граждане с „северным“ стажем более пятнадцати лет, а также учителя, врачи и работники сферы культуры при условии, что они набрали минимальный необходимый стаж в соответствующих отраслях», — пишет агентство «Прайм».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию.