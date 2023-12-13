В Госдуме предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию

|
Рита Миронова
Рита Миронова 50 0

Сейчас пенсионный возраст начинается в 65 и 60 лет у мужчин и женщин соответственно.

В Госдуме предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Возраст досрочного выхода на пенсию в России могут снизить. Соответствующий законопроект предложили внести депутаты Госдумы, сообщают «Известия».

Сейчас пенсионный возраст начинается в 65 и 60 лет у мужчин и женщин соответственно. Причем тем, у кого есть страховой стаж не менее 42 и 37 лет, страховая пенсия по старости может назначаться на два года раньше.

Рассматривать предлагают следующее предложение: для женщин со страховым стажем досрочный выход на пенсию будет возможен с 32 лет, а для мужчин — с 37 лет. Такая мера необходима, чтобы вывести из «серой» зоны половину зарплаты.

«Предполагаемый размер пенсии не стимулирует молодых людей работать в сфере „белой“ заработной платы и делать соответствующие отчисления во внебюджетные фонды. Такой уровень „серых“ доходов сохраняется длительное время. Совершенно очевидно, что контрольными мерами вывести доходы граждан в „белую“ зону не удастся», — сказано в документе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал обновленный базовый закон о занятости населения.

-9° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
90.22
-0.76 97.40
-0.68
Пора исправить ошибки прошлого: любовный гороскоп для Раков на 2024 год

Последние новости

9:33
Вызов для Дании: как Россия одним ходом поставила Копенгаген в глупое положение
9:24
«Прямым попаданием»: кадры уничтожения замаскированного орудия ВСУ под Артемовском
9:16
ГА ООН приняла резолюцию с требованием о немедленном прекращении огня в Газе
9:05
Выступил на двойку: визит Зеленского в США завершился провалом
8:48
В Госдуме предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию
8:30
«Я одобрил»: Байден пообещал Зеленскому новый пакет помощи без решения Конгресса

Сейчас читают

От Сократа до Мухаммеда-Али: списки детей Самарской области с экзотическими именами растут
«Массовый психоз»: почему в России продолжают расти цены на яйца
Роман или дружба? Муцениеце вновь появилась на публике с загадочным спутником
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам