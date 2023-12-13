В Госдуме предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию

Возраст досрочного выхода на пенсию в России могут снизить. Соответствующий законопроект предложили внести депутаты Госдумы, сообщают «Известия».

Сейчас пенсионный возраст начинается в 65 и 60 лет у мужчин и женщин соответственно. Причем тем, у кого есть страховой стаж не менее 42 и 37 лет, страховая пенсия по старости может назначаться на два года раньше.

Рассматривать предлагают следующее предложение: для женщин со страховым стажем досрочный выход на пенсию будет возможен с 32 лет, а для мужчин — с 37 лет. Такая мера необходима, чтобы вывести из «серой» зоны половину зарплаты.

«Предполагаемый размер пенсии не стимулирует молодых людей работать в сфере „белой“ заработной платы и делать соответствующие отчисления во внебюджетные фонды. Такой уровень „серых“ доходов сохраняется длительное время. Совершенно очевидно, что контрольными мерами вывести доходы граждан в „белую“ зону не удастся», — сказано в документе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал обновленный базовый закон о занятости населения.