Западный энцефалит лошадей: зафиксированы ли случаи болезни в России

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Евгения Романова
Евгения Романова 28 0

Роспотребнадзор: в РФ не выявлены случаи завоза энцефалита лошадей

Западный энцефалит лошадей: зафиксированы ли случаи болезни в России

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

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В Аргентине уже больше десяти человек заражены.

В России не выявлены случаи завоза вируса западного энцефалита лошадей. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В РФ не зафиксировано случаев завоза вируса западного энцефалита лошадей… Специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу», — указывается в сообщении.

Отмечается, что в Аргентине выявили уже 12 случаев заражения людей. В России власти контролируют ситуацию с помощью автоматизированной информационной системы (АИС) «Периметр». Она позволяет анализировать эпидемические риски и выявлять людей с признаками инфекционных заболеваний, которые приезжают в нашу страну.

Первый случай заражения лошадиным энцефалитом с 1996 года был зафиксирован в Аргентине в конце 2023-го. Так, в ноябре госпитализировали мужчину с жалобами на дезориентацию, лихорадку, головокружение и боль. Его выписали после 12 дней нахождения в палате интенсивной терапии в больнице.

Как отмечали в ВОЗ, западный лошадиный энцефалит — редкое вирусное заболевание, передающееся комарами, которое поражает лошадей и людей. Он потенциально может распространиться в другие районы посредством миграции инфицированных птиц или перемещения людей и животных, несущих вирус.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила эпидситуацию в РФ и мире. В частности, она заявила о 123 случаях завоза кори с последующим распространением заболевания.

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