«Горит корью»: в Роспотребнадзоре оценили эпидситуацию в стране и мире

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 21 0

Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что мир горит корью

«Горит корью»: в Роспотребнадзоре оценили эпидситуацию в стране и мире

Фото: SEM VAN DER WAL / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Главный государственный санитарный врач России объяснила, почему растет количество заболевших этим вирусом.

Вирус кори, случаи которого все чаще регистрируются в России, был завезен из 16 стран. Об этом в эфире одного из федеральных каналов заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам главного государственного санитарного врача России, в разных регионах было зафиксировано 123 случая завоза кори с последующим распространением заболевания.

«Это много. Это говорит о том, что мир вокруг горит корью», — сказала Анна Попова.

При этом она уточнила, что распространения инфекции в России удалось избежать, все необходимые меры приняты своевременно и в нужных объемах. Ситуация контролируется.

Также Попова отметила, что болеют корью только те, кто не делал прививку от вируса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в США начал распространяться «вирус зомби».

-2° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.71
-0.26 101.12
-0.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:11
Умер бывший председатель Бундестага Вольфганг Шойбле
12:02
«Горит корью»: в Роспотребнадзоре оценили эпидситуацию в стране и мире
12:00
Посол Украины попросил не забывать о стране на фоне всеобщей усталости от конфликта
11:56
Центробанк ужесточит требования к ипотечным кредитам с 1 марта
11:53
«Перспективная техника»: в зоне СВО опробуют дистанционно управляемую БМП
11:45
Наемники массово бегут с Украины из-за отсутствия выплат

Сейчас читают

Предновогодье в Киеве: люди унывают и нищают, власти гребут миллиарды
Ксения Бородина использовала роль "жертвы" для построения карьеры на "Доме-2"
«Высокоточный огонь для пехоты»: в чем особенность снайперской винтовки Чукавина
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса