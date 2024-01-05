МО РФ: 272 человека стали Героями России за время спецоперации

За время специальной военной операции (СВО) на Украине Героями России стали 272 бойца. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Еще 320 тысяч человек получили государственные награды за свои подвиги. Также в ведомстве сообщили, что от своего лица вручили еще 363 тысячи наград.