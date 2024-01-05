МО РФ: 272 человека стали Героями России за время спецоперации
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Еще 320 тысяч получили государственные награды за свои подвиги.
Фото: Кавашкин Борис / ТАСС
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За время специальной военной операции (СВО) на Украине Героями России стали 272 бойца. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Еще 320 тысяч человек получили государственные награды за свои подвиги. Также в ведомстве сообщили, что от своего лица вручили еще 363 тысячи наград.
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