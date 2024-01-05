«Много сильных сторон»: психолог рассказала о лучших качествах интровертов

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева Екатерина Мурачева 32 0

Любовь Григорович: интроверты более усидчивы и старательны

«Много сильных сторон»: психолог рассказала о лучших качествах интровертов

Фото: www.globallookpress.com / PsychoShadow

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Главное отличие экстравертов от интровертов состоит в том, что первые более активны и коммуникабельны.

Экстраверсия и интроверсия — один из самых популярных психологических критериев, благодаря которому возможно лучше понять характер человека. Однако деление это не стопроцентное — существуют более «выраженные» представители этих видов личности. О достоинствах интровертов рассказала изданию Газета.ру психолог Любовь Григорович.

Специалист отметила, что главное отличие экстравертов от интровертов состоит в том, что первые более активны и коммуникабельны. Они часто оказываются в центре внимания, а также склонны к зависимости от внешних оценок.

«Интроверты, напротив, обычно замкнуты, склонны к уединению, восстанавливаются в одиночестве, мало зависят от внешних оценок. При этом у них достаточно много сильных сторон», — объяснила Любовь Григорович.

Люди с подобным типом характера, по словам эксперта, более устойчивы к негативным и асоциальным влияниям. Их сознанием намного сложнее манипулировать, так как у них вырабатывается собственная позиция, которую достаточно сложно изменить.

«Интроверты обладают большими способностями для самомотивации, самоподдержки, саморазвития. Способны регулировать свое состояние, вовремя чувствуют опасность перегрузиться, способны позаботиться о себе», — поделилась психолог.

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