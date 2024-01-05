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В современном мире стресс считается частью жизни. Сегодня мало кто может похвастаться устойчивой психикой, отсутствием негативных эмоций, самообладанием. Но потеря душевного равновесия, вызванная стрессом, чувство тревоги и тоски, неудовлетворенность собой и собственной жизнью может привести к серьезным последствиям. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru психолог Кристина Иваненко рассказала, как стресс может отразиться на человеке и можно ли его побороть.

Специалист, в первую очередь, объяснила, что стресс необходим человеку тогда, когда присутствует какая-то опасность, угроза. Он нужен для того, чтобы совладать с неприятной ситуацией. Другими словами, это некая мобилизация организма.

«Надпочечники увеличивают выброс в кровь адреналина, у нас повышаются все скорости, реакции, и гипоталамус — это эмоциональный центр мозга, передает сигнал гипофизу и коре надпочечника, увеличивается синтез гормонов и выброс их в кровь. Гормоны изменяют водно-солевой баланс крови, повышается давление, стимулируется переваривание пищу, высвобождается энергия, больше лейкоцитов в крови, чтобы, если что, противостоять потенциальному внешнему воздействию», — пояснила психолог.

Все это помогает человеку на небольшое количество времени справиться с ситуацией и постараться вернуться к привычной жизни. Такой стресс называется эустрессом. Однако, если все вышеописанные реакции присутствуют в жизни человека регулярно, то это сильно изнашивает организм. Тогда они начинают работать против человека.

«Начинает работать против организма, начиная с истончения кожи, легкой повреждаемости, и плохого заживления ран, повышения ломкости костей, потому что подавляется поглощение кальция. И заканчивая психологическими моментами, когда психика быстро истончается и становится не сбалансированной», — рассказала Иваненко.

Такой стресс называется дистресс. Именно он провоцирует эмоциональное выгорание, которое ВОЗ признает болезнью.

«Результат хронического стресса — это и депрессивные состояния, снижение общего эмоционального фона и суицидальные мысли. Это и расстройства пищевого поведения, и много чисто физических заболеваний, начиная с вопросов с сердцем и заканчивая болезнью разных органов», — отметила психолог.

Справиться со стрессом помогут физические нагрузки, техники дыхания, медитация, телесный контакт с близкими.

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