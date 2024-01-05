Прокуратура Московской области начала проверку после проблем с подачей тепла

|
Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева Екатерина Мурачева 23 0

Прокуратура МО: организована проверка после перебоев с подачей тепла

Прокуратура Московской области начала проверку после проблем с подачей тепла

Фото: www.globallookpress.com / Annette Riedl

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Кроме того, рассматривается возможность возбуждения дел об административных правонарушениях.

Прокуратура начала проверку после перебоев в предоставлении коммунальных услуг в Московской области. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

В заявлении указывается, что организована проверка исполнения жилищного законодательства в подаче электроэнергии, тепла и водоснабжения на территории региона.

Также отмечается, что были нарушены правила предоставления коммунальных услуг. Поэтому в адрес руководителей ресурсоснабжающих организаций внесены представления. Кроме того, рассматривается возможность возбуждения дел об административных правонарушениях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому положена компенсация расходов на оплату «коммуналки».

-21° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
Тише едешь — дальше будешь: китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 января

Последние новости

20:00
Дешево, но сердито: как «Ланцет» за 35 тысяч долларов уничтожает «Leopard 2» за 11 миллионов
19:45
«Пускай учат частоту 149.200»: помогут ли украинцам маски стариков избежать мобилизации
19:29
В Иране сообщили о задержании причастных к теракту в Кермане
19:13
«Экстремальная история»: лучшие диеты для разгрузки после Нового года
18:57
«Никогда не забуду эту страну»: итальянский певец Pupo ностальгирует по СССР
18:55
Под Новороссийском провели выездное заседание совета технополиса «ЭРА»

Сейчас читают

Прямиком из Румынии? Что известно о возможном участии НАТО в атаках на Крым
Безопасно ли? Врач высказался о желании Айзы изменить цвет глаз у хирургов
Заставят взять себя в руки: эти пять тревожных сигналов указывают на проблемы с гормонами
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса