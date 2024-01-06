Актер Кристиан Оливер с двумя дочерями погибли в авиакатастрофе на Карибах

Немецкий актер, добившийся признания в Голливуде, Кристиан Оливер и две его дочери Анник и Мадита признаны погибшими в авиакатастрофе в районе Карибов. Как сообщается в материале The Hollywood Reporter, авторы ссылаются на Королевские полицейские силы острова Сент-Винсент и Гренадины (RSVGPF), частный самолет, перевозивший артиста с детьми, упал в море вскоре после взлета с острова. По данным местных властей, одномоторное судно, принадлежавшее Роберту Саксу (он был и пилотом), рухнуло в одной миле к западу от острова Петит-Невис.

Четыре тела были обнаружены Королевской полицией Сент-Винсента и Гренадин, в том числе тело актера, которого опознали как Кристиана Клепсера, и его дочерей, Мадиты, десять лет, и Анник, 12 лет. 51-летний актер и его дети были найдены вместе, как полагают власти, с владельцем и пилотом самолета.

Сообщается, что самолет вылетел из аэропорта имени Джеймса Фитц-Аллена Митчелла на Пейджет-Фарм около полудня 4 января и направился в Сент-Люсию. Но вскоре после взлета самолет «испытал трудности и упал в океан». Рыбаки и дайверы с Пейджет-Фарм были одними из первых, кто прибыл на место происшествия на своих лодках в надежде оказать помощь. Береговая охрана также была проинформирована и отправилась в район ЧП для поддержки спасательных работ.

Местное управление полиции на следующий день уточнило, что тела сначала были извлечены из-под обломков самолета местными водолазами, а затем переданы сотрудникам береговой охраны. Затем их перевезли в Сент-Винсент и доставили в морг Кингстауна. Ожидается проведение патологоанатомической экспертизы. За два дня до трагедии Кристиан Оливер опубликовал в соцсетях фото с пляжа и поздравил поклонников и близких с Новым годом: «Пусть царит любовь. Желаю тебе всего наилучшего в 2024 году».

Оливер родился 3 марта 1972 года в немецком городе Целле. Вырос во Франкфурте, после получения среднего образования переехал в США. Первые шаги в карьере делал в качестве модели, замет прошел курс актерского мастерства и начал сниматься в кино. Одну из первых ролей получил в 1995 году в сериале «Спасенные звонком: Новый класс», которая стала одной из его первых работ в США. Актер запомнился зрителю по картинам «Ты готов или нет?» (2009), «Мушкетеры» (2011), «Хороший немец» (2006), «Спиди Гонщик» (2008), «Восьмое чувство» (2015 — 2018) и других.

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