Звезда турецких сериалов Айла Алган внезапно умерла во время чтения сценария

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 13 0

Из-за чего жизнь актрисы оборвалась прямо на работе?

Звезда турецких сериалов Айла Алган внезапно умерла во время чтения сценария

Фото: фото из открытых источников

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Скончалась звезда турецких фильмов и сериалов Айла Алган. У актрисы произошло кровоизлияние в мозг, когда она читала новый сценарий. Об этом сообщила телерадиокомпания TRT.

Актрису экстренно госпитализировали, но медики не смогли ее спасти. Ей было 86 лет.

Айла Алган могла запомниться зрителю по ролям в сериале «Тысяча и одна ночь» и в фильме «Последний гарем». В общей сложности на ее счету более полусотни проектов.

Траурная церемония пройдет 6 января.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса «Мэри Поппинс» Глинис Джонс умерла в возрасте 100 лет в Великобритании. Она дебютировала в кино в конце 1930-х и снималась до конца 1990-х. Всемирную известность знаменитости подарила роль феминистки Миссис Бэнкс. Смерть Глинис наступила в результате проблем со здоровьем, возникших на фоне возрастных изменений.

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