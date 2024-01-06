Кладезь здоровья: пять причин полюбить сало

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 38 0

Врач Волкова: сало поможет дольше сохранить чувство насыщения

Кладезь здоровья: пять причин полюбить сало

Фото: www.globallookpress.com

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Многие избегают этого продукта, опасаясь за свою фигуру. А зря! Ведь он богат витаминами и оказывает благоприятное воздействие на организм. Просто нужно во всем знать меру.

Жиры играют значительную роль в построение клеток кожи и сосудов. Жиры животного происхождения являются источником лецитина, холестерина, каротина и ксантофилла, витаминов А, Е и F. Они должны быть в рационе человека. Свежее сало — один из лучших источников. В сутки достаточно 20-30 граммов. Почему еще именно этот продукт должен быть всегда в холодильнике — рассказала врач Екатерина Волкова в своем Telegram-канале.

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Сало — источник жиров. Специалист указала, что насыщенные жиры нужны организму в том числе для строения половых гормонов. К тому же сало содержит и ненасыщенные жиры — Омега-3.

Сало — источник жирорастворимых витаминов, ведь накапливаются они в жировой ткани.

Сало — энергоемкий продукт, он поможет дольше сохранить чувство насыщения. В одном грамме жира содержится в два раза больше энергии, чем в углеводах.

Сало — отличный стимулятор функции желчного пузыря. Ну и, конечно, для большинства человек это просто вкусный продукт. Волкова отметила, что если у вас есть тяга к сладкому, то кусочек сала в ежедневном рационе поможет ее снизить.

Также врач развеяла миф о том, что людям с высоким холестерином противопоказано есть сало.

«Доказано, что только 20-30% холестерина в организме зависит от питания, остальной — синтезируется в печени», — отметила эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие продукты повышают холестерин.

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