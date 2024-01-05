Состояние стабильное: когда перенесшего инсульт Юрия Соломина выпишут из больницы

Артист находится в больнице с осени прошлого года.

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин в начале ноября прошлого года был госпитализирован с инсультом. Новый год он встретил в стенах больницы, там находится и по сей день. Когда его выпишут — рассказала директор театра Тамара Михайлова.

«После праздников будем, возможно, выписывать его из больницы», — сказала она в беседе с РИА Новости.

Михайлова отметила, что врачи оценивают его состояние как стабильное.

6 ноября 2023-го народный артист СССР потерял сознание во дворе своего дома в Москве. Он был экстренно госпитализирован, позднее медики поставили диагноз — ишемический инсульт. Некоторое время артист находился в отделении реанимации. 21 ноября стало известно, что его перевели в обычную палату отделения неврологии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, может ли Соломин из-за состояния здоровья потерять должность худруководителя Малого театра.