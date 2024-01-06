Жители села на Украине отказались снести памятник советскому солдату

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 34 0

Решение было принято односельчанами единогласно. Как на это отреагируют власти Киева?

Жители села на Украине отказались снести памятник советскому солдату

Фото: www.globallookpress.com / Claudia Thaler

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Жители села Пушкино Закарпатской области Украины отказались сносить памятник советскому солдату. Об этом сообщили в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».

«Учитывая неизменное и неуклонное общественное мнение жителей села Пушкино, демонтаж памятника проводится не будет», — публикует канал ответ местных властей по этому вопросу.

Отмечается, что соответствующее решение было принято местными жителями единогласно.

На Украине захотели убрать «русскость» из жестового языка

Дерусификация на Украине, как этот процесс назвал глава МИД РФ Сергей Лавров, началась в 2015 году после произошедшего годом ранее государственного переворота. В стране был принят закон о декоммунизации, и киевский режим начал демонтировать памятники, которые отсылают к советской истории. Изменялись также многие географические названия, напоминающие о русских и России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как киевский режим обогащается на сносе памятников.

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