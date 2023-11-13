«В частных собраниях»: как киевский режим обогащается на сносе памятников
EADaily: Украина продает снесенные памятники в частные коллекции
Фото: www.globallookpress.com / Cover Images
Зачем Украине нужна была «декоммунизация» на самом деле?
На Украине успешно зарабатывают деньги на сносе и продаже советских и российских памятников. Объекты культурного наследия разбираются по частям, после чего пополняют частные коллекции даже за границей, пишет EADaily.
В рамках «дерусификации» в Незалежной было демонтировано множество памятников, однако на очереди остается еще большое число монументов: памятники Пушкину, Воронцову, Суворову, Ватутину, Ушакову и многим другим выдающимся личностям, которые установлены по всей стране.
Не только крупные города, но и села избавляются от памяти — например, в населенном пункте Поториця в Львовской области была ликвидирована скульптура «Родина-Мать».
Так называемые «декоммунизаторы» мотивируют свои порывы борьбой с тиранами и их прислужниками. Однако на самом деле все куда проще — руководствуются они лишь желанием наживы.
«И многие из них мечтают погреть руки на ценных артефактах, которые перманентно будут только дорожать», — пишет обозреватель издания.
Автор напоминает, что началось все после государственного переворота, произошедшего на Украине в 2014 году. В Киеве заявили о намерении создать музей «советской оккупации», где и должна была найти пристанище вся демонтируемая символика СССР.
Из разных районов украинской столицы на лужайку под Экспоцентром, где изначально было решено организовать музей, свозили большие памятники Ленину, Мануильскому, Петровскому и другим советским деятелям. Однако вскоре из Экспоцентра экспонаты испарились.
«В чем причина? Да в том, что каждая из скульптур, по оценкам экспертов, стоила минимум несколько миллионов гривен. И наци-„культфюреры» во главе с градоначальником Кличко осознали, что лучшее место для них — в частных собраниях, желательно — зарубежных», — указал автор.
В материале приведена стоимость частей памятника Ленину, который в декабре 2013 года во время «Евромайдана» был сброшен и сильно поврежден молотками и кувалдами. К слову, ладонь продавали в Сети за тысячу гривен, кусок руки — за 750 гривен. Обломки ног предлагали купить по 50 гривен за килограмм. За голову же можно было поторговаться.
Внук скульптора, создавшего данный памятник, Антон Меркуров тогда молчать не стал.
«Пусть эти обломки служат будущим поколениям, напоминая о том, что их предки были глупыми, жестокими и необразованными обезьянами», — прокомментировал он.
Сколько «обезьяны» заработали на своей спекуляции — можно только догадываться. Однако автор предполагает, что в этой деятельности могли быть замешаны и представители власти, «крышуя» коллекционеров и получая свой процент.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Киеве завершили установку трезубца на монумент «Родина-мать».
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