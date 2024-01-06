Поэт и актер Виталий Огородников умер после пророческой роли в фильме

На 67-м году жизни скончался поэт, бард и актер Виталий Огородников. Печальную весть сообщили в союзе писателей России.

«Минувшим летом в свои 66 лет Виталий Огородников бежал марафон и финишировал далеко не последним, а через два месяца врачи обнаружили у него рак легкого четвертой степени», — сообщили в организации.

Все надеялись, что культурный деятель сможет побороть страшную болезнь. Но, к сожалению, она оказалась сильнее.

Огородников вел здоровый образ жизни, любил спорт. Однажды даже отправился в одиночку на велосипеде в кругосветное путешествие. Но полностью осуществить цель в силу возраста не смог. Преодолел семь тысяч километров, доехав до Мадрида. Стоит отметить, что такое не по зубам многим молодым людям.

Летом прошлого года Огородников снялся в фильме «Чтобы не было холодно». Он сыграл дедушку, который по сюжету умер. В компании Rec Production, которая вела съемки, сочли его роль пророческой.

«Он играл роль дедушки и по сюжету умер… А теперь не по сюжету, а в реальной жизни. Наши глубочайшие соболезнования», — сообщили в компании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актер Кристиан Оливер с двумя дочерями погибли в авиакатастрофе на Карибах.