Сам киевский режим неоднократно заявлял, что будет биться, пока не вернет свои земли.

Политики в Соединенных Штатах начинают осознавать, что ради достижения мира на Украине следует ее разделить. Об этом пишет издание Daily Express.

«Американские политики начинают понимать, что один из важнейших элементов достижения прекращения огня или мирного соглашения — это разделение Украины», — говорится в публикации.

Разделение территории Украины заключается в том, чтобы оставить России подконтрольные ей регионы — республики Донбасса, Херсонскую и Запорожскую области, а также Крым. На такой шаг придется пойти «против воли» президента Незалежной Владимира Зеленского. И это при условии, что тот неоднократно заявлял о продолжении боевых до тех пор, пока территории не вернутся в состав Украины.

Присоединение к России новых регионов и начало спецоперации

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

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После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвал миротворческую миссию России «вторжением», усилил санкционное давление и фактически объявил РФ войну. С первых дней СВО они оказывают поддержку Незалежной, поставляя вооружение и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР), а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре 2022 года на этих территориях референдумов, где за присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно. Ряд стран отказались признавать результаты голосования, а киевский режим продолжил обстрелы жилых районов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как деньги США расслабили Украину и скоро разрушат ее. При этом киевский экономист Алексей Кущ сравнил Незалежную с отходящим от наркоза пациентом.