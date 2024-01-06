Эксперт заявил о необходимости Незалежной адаптироваться к шокам.

Спонсирование Западом стало для Украины анестезией, но она уже отходит от наркоза, поэтому вскоре встретится с разрушительными процессами. Такое заявление на странице в соцсети сделал киевский экономист Алексей Кущ, комментируя сведения о платежном балансе Незалежной за январь–ноябрь 2023 года.

Платежный баланс страны Кущ назвал положительным, но это лишь благодаря внешнему кредитованию. Как объяснил экономист, «торговая дыра» приводит к оттоку валюты — отрицательное сальдо составляет более 34 миллиардов долларов, что больше 20% ВВП. По итогам года может быть вообще 40 миллиардов долларов, а при таких показателям курс нацвалюты не может существовать.

Финансирование от США и их союзников помогает курсу гривны держаться на плаву, из-за чего киевский режим расслабился в «теплой ванной поддержки». Помощь обезболила экономические шоки, но не избавила от них Украину. В то же время Киев транжирит деньги, выплачивая больше шести миллиардов долларов в качестве процентов по внешним займам и инвестициям.

Финансовая анестезия позволила Незалежной не погибнуть от болевого шока, однако это не вечно. Разрушительные процессы начнутся при сокращении поддержки.

«Наркоз перестает действовать, пациент приходит в себя, а открытая операция продолжается. Пришло время адаптироваться к шокам. И начинать надо с правительства», — подчеркнул Кущ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев признался в отсутствии «плана «Б» на случай сокращения помощи Запада. Заявлял об этом глава МИД Дмитрий Кулеба. Однако месяцем ранее советник Владимира Зеленского Олег Устенко говорил иначе. По его словам, запасной план заключается в привлечении внутреннего заимствования.

Тем временем Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.