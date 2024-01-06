Легендарного игрока КВН Станислава Агафонова кремировали в Москве

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 19 0

В Москве простились со звездой КВН Станиславом Агафоновым

Легендарного игрока КВН Станислава Агафонова кремировали в Москве

Фото: Instagram* / agafonagafonov

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Артист умер на 41-м году жизни из-за проблем с сердцем.

В субботу, 6 января, звезду КВН Станислава Агафонова проводили в последний путь. Юморист ушел из жизни 3 января. Причиной смерти стал инфаркт миокарда.

В Telegram-канале, который создали близкие покойного артиста, опубликована информация о дате и месте проведения траурной церемонии.

Похороны прошли на севере Москвы, по улице Будайская. После прощания тело знаменитости кремировали. В связи с этим, родственники попросили желающих проститься не приносить с собой венки.

Стас Агафонов стоял у истоков многих команд Клуба веселых и находчивых. В том числе он является создателем команды Высшей лиги «Раисы» из Иркутска. Супругой художественного руководителя является игрок коллектива Анастасия Жукова.

Ранее 5-tv.ru писал о смерти бывшего тренера Костомарова и Авербуха Олега Эпштейна.

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