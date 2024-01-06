Умер бывший тренер Костомарова и Авербуха Олег Эпштейн. Знаменитому спортсмену было 67 лет. Грустной информацией поделились в социальных сетях два американских фигуриста Алекс и Майя Шибутани.

«Олег любил фигурное катание и был очень позитивной и влиятельной силой в нашей жизни. Его доброта и вера в нас помогли нам вырасти как спортсменам, артистам и людям», — сообщили они.

Они также написали, что для них это большая утрата, и им будет не хватать его танцев, шуток, оптимиза и мотивирующих сообщений.

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