Умер бывший тренер Костомарова и Авербуха Олег Эпштейн

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 15 0

Знаменитому спортсмену было 67 лет.

Умер бывший тренер Костомарова и Авербуха Олег Эпштейн

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

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Умер бывший тренер Костомарова и Авербуха Олег Эпштейн. Знаменитому спортсмену было 67 лет. Грустной информацией поделились в социальных сетях два американских фигуриста Алекс и Майя Шибутани.

«Олег любил фигурное катание и был очень позитивной и влиятельной силой в нашей жизни. Его доброта и вера в нас помогли нам вырасти как спортсменам, артистам и людям», — сообщили они.

Они также написали, что для них это большая утрата, и им будет не хватать его танцев, шуток, оптимиза и мотивирующих сообщений.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве умер внук первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Скорую вызвал его друг, но спасти наследника политического деятеля не удалось.

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