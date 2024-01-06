Блогеры устроили гонки с фейерверками в Москве и были сразу же наказаны

Неадекватное поведение на дороге сразу же привлекло внимание правоохранительных органов.

В Москве блогеры решили подарить новогоднее настроение жителям столицы, но сделали это способом, граничащим с нарушением закона. На дорогах Москвы появилось три автомобиля, украшенных гирляндами. И все бы ничего, но спустя какое-то время после начала праздничного «заезда» водители авто начали лихачить, а пассажиры — запускать фейерверки прямо из салона. Все происходящее блогеры транслировали в соцсети. Еще одним видео с 5-tv.ru поделился очевидец.

Естественно, подобное поведение на дороге моментально привлекло внимание правоохранительных органов. Сначала блогеры хвалились приобретенным «кортежем» с мигалками, но вскоре все бахвальство сошло на нет.

Как признался на видео один из участников «новогоднего шоу», спустя два часа после публикации видео с фейерверками, всех водителей уже остановили сотрудники ГИБДД. Вероятно, вместо известности участникам «езды с огоньком» теперь грозят минимум штрафы за нарушение правил дорожного движения.

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