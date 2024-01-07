«Пережить 10 января»: Романа Костомарова ждет еще одна операция

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Роман Костомаров сделает пластическую операцию на руке для подготовки протеза

«Пережить 10 января»: Романа Костомарова ждет еще одна операция

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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У спортсмена впереди много планов. И один из них — научиться бороться со своими страхами.

Переживший тяжелую болезнь фигурист Роман Костомаров стал гостем шоу на федеральном канале и поведал о планах на будущее. Оказалось, что самым тяжелым днем, который ждет его уже скоро, станет 10 января — день, когда год назад спортсмен попал в больницу.

«Пережить 10 января. Чтобы в новом году все были здоровы, а остальное — мелочи», — ответил Костомаров на вопрос о ближайших планах.

Также фигурист поделился, что впереди его ждет еще одна операция, необходимая для того, чтобы подготовить руку к протезированию. Это необходимо, чтобы на обеих руках были современные протезы, дающие больше возможностей. Однако больше всего боли спортсмену приносят не физические проблемы после болезни.

«Я хотел бы, чтобы в новом году я нашел в себе силы смириться в моим новым состоянием, с тем, что это уже навсегда. Когда ложишься спать и отстегиваешь все свои прибамбасы, тогда ты видишь, что с тобой произошло. И как все ужасно. Наедине с собой в этом состоянии можно впасть в депрессию. Хочется заснуть, чтобы когда проснулся, все это оказалось сном», — рассказал фигурист.

Но тем не менее, у Романа Костомарова много планов. Например, он хочет научиться кататься на сноуборде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем мечтает Роман Костомаров после возвращения на лед.

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