«Передо мной стоит цель»: о чем мечтает Роман Костомаров после возвращения на лед

Фигурист Роман Костомаров вернулся на лед после страшной болезни. Через что ему пришлось ради этого пройти, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Роман Костомаров впервые встал на коньки после ампутации. Как спортсмену удалось так быстро приспособиться к протезам? Кто помогал ему возвращаться к жизни? С какими сложностями фигурист столкнулся перед выходом на лед? И о чем он теперь мечтает? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Преодоление, наверное, самого себя. Преодоление после страшной болезни, которая забрала меня на самое дно, откуда пришлось выкарабкиваться. И я выкарабкался», — сказал спортсмен.

Вся страна с восторгом следит за новыми победами Романа Костомарова. Он доказал, что с помощью силы воли можно преодолеть любые преграды. И всего через несколько месяцев после того, как встал на протезы, он вышел на лед. Сначала просто в ботинках, потом — на коньках.

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«Спасибо вам всем за эту поддержку, за эту любовь. Это огромное удовольствие — выходить на лед и видеть полный зал. И когда тебя так принимают, это огромное удовольствие, ни с чем несоизмеримое», — обратился к зрителям Костомаров.

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«В момент сочинских гастролей Роман в каждое шоу выходил. И это грандиозно. Он выходил ногами на лед. Но, как Рома и обещал в Сочи, мы пойдем дальше. И сегодня впервые Рома вышел к Оксане (Домниной. — Прим. ред.). Именно эту же партию, которую он проходил ногами, сегодня доехал», — уточнил продюсер ледового представления Илья Авербух.

В новом шоу своего коллеги Роман станцевал не только с супругой Оксаной Домниной. Вместе с Татьяной Навкой они повторили программу «Кармен», благодаря которой они завоевали золото на Олимпиаде в Турине.

«Слов нет. И есть только аплодисменты, наверное, и какая-то внутренняя гордость за этого человека», — признался фигурист Александр Энберт.

«Меня прям пробило на слезы. Я всегда знала, что Рома крутой. Но я не ожидала, что прямо здесь и сейчас снова увижу, как он едет, как он катается», — высказалась фигуристка Евгения Медведева.

Появление спортсмена на льду стало настоящим праздником для его друзей и близких. Но больше всех радовался сам Костомаров. Ведь за последний год он прошел через страшное. И еще недавно не мог даже самостоятельно встать с кровати.

Прошлой зимой миллионы людей с замиранием сердца читали новости о состоянии олимпийского чемпиона. Из-за осложнений после пневмонии в организме Костомарова развилась инфекция. Искусственная кома, два инсульта. С каждым днем Роману становилось все хуже.

«Это удивительный характер, чемпионский. И, конечно, то, что у Ромы есть такая жена прекрасная, такие друзья… Это его опора», — подчеркнула телеведущая Екатерина Стриженова.

Чтобы остановить заражение крови, врачам пришлось ампутировать Роману кисть одной руки, пальцы второй и обе стопы. Молодой, полный сил мужчина в одночасье превратился в инвалида.

Многие беспокоились, как фигурист примет свое новое тело. Костомаров вспоминает: было трудно. Но самое главное, что он живой.

«Раз уж ты остаешься жить на этой земле, и ты живой, то, наверное, нужно бороться и продолжать жить и преодолевать те трудности, с которыми ты теперь сталкиваешься», — высказался спортсмен.

Роман Костомаров поставил перед собой цель: как можно скорее вернуться к привычной жизни. Он каждый день трудится в спортзале, освоил протезы. Плавает в бассейне. Посещает светские мероприятия.

«Комплексы у меня были, когда я лежал без ног. Сейчас я хожу как нормальный человек. Я могу двигаться. Я могу танцевать. И поэтому для этого я много работаю, чтобы чувствовать себя комфортно и быть практически таким, как я был раньше», — признался фигурист.

Но его главным желанием было снова выйти на лед. Осуществить это было непросто.

«Наша стопа имеет свойство сжиматься, разжиматься. Карбон такого не делает, поэтому просто тупо не залезает в ботинок нога», — объяснил Костомаров.

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Роман несколько месяцев ждал изготовления специальных коньков большего размера. И вот он уже скользит по льду. Спортсмен признается: он знал, что будет тяжело. Но не думал, что настолько.

«У тебя нет твоих ног, которыми ты всегда работал, которые тренировались годами и нарабатывались годами те ощущения, которые дают тебе возможность на льду чувствовать себя как рыба в воде. Сейчас этих ощущений абсолютно нет», — уточнил фигурист.

Костомаров делится: несчастье, которое с ним случилось, научило его не строить планов и жить сегодняшним днем.

«Я больше не готовлюсь ни к каким дням рождения, потому что в прошлом году я уже готовился и к поездке на отдых, и к дню рождения. Никто не знает, что может произойти завтра», — сказал он.

Роман Костомаров поднялся до небывалых высот в карьере. Самая желанная награда для любого спортсмена — Олимпийское золото. Теперь он мечтает о других вещах. Настало время посвятить себя семье.

«Передо мной стоит цель — жить, растить детей, быть рядом со своей любимой женой», — заявил спортсмен.

Фигурист уверен: без поддержки близких он бы не справился с бедой, которая с ним произошла. Только благодаря их любви Роман Костомаров снова может радоваться жизни.