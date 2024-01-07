В Санкт-Петербурге умер режиссер фильма «Али-Баба и сорок разбойников»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 54 0

Внешних признаков насильственной смерти заслуженного деятеля искусств РФ не обнаружено.

В Санкт-Петербурге умер режиссер фильма «Али-Баба и сорок разбойников»

Фото: Из открытых источников

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В Санкт-Петербурге умер режиссер фильма «Али-Баба и сорок разбойников» Олег Рябоконь. Заслуженному деятелю искусств РФ было 84 года. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено, как стало известно эксклюзивно 5-tv.ru.

Именитый режиссер снял фильм «Али-Баба и сорок разбойников» в 1983-м, главные роли в кино исполнили Олег Табаков, Вениамин Смехов и Армен Джигарханян. В его фильмографии множество других лент — «Прекрасная Елена», «Физики» и «Шаги императора».

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