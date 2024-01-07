«Ему нравятся только свои песни»: AKMAL' раскрыл детали неприятной истории с участием Дробыша

Уже успевший повздорить с Полиной Гагариной артист рискует навлечь на себя гнев именитого продюсера.

Не успела аудитория забыть, как певец AKMAL' (в миру Акмаль Ходжаниязов) повздорил с Полиной Гагариной в эфире песенного конкурса на федеральном канале, как в публичном поле всплыла еще одна любопытная история. Исполнение песни молодого артиста пришлось не по душе продюсеру Виктору Дробышу.

В беседе с 5-tv.ru восходящая знаменитость раскрыл подробности недопонимания, возникшего с именитым продюсером на съемках шоу. Исполнивший песню «По полюшку» артист подвергся жесткой критике Дробыша. Судя по всему, нелестный отзыв о своей работе настолько задел Ходжаниязова, что тот не преминул упрекнуть продюсера в самолюбовании.

«Виктору Яковлевичу Дробышу не понравилось мое исполнение песни „По полюшку“. Но я считаю, что это гениальная работа, мне она нравится. Короче, не воспринял он. Мне кажется, ему нравятся только те песни, которые пишет он сам. Самое главное, что мне нравится, этого вполне достаточно», — проговорился он.

AKMAL' соревновался с 36-летней Юлией Савичевой в восьмом выпуске второго сезона музыкального шоу. Победу одержала победительница «Фабрики звезд», хотя изначально дуэль была абсолютно равной. Чтобы удивить зрителей и членов жюри, Ходжаниязов частично изменил аранжировку песни и придумал новые куплеты, а уже в конце выступления признался Любови Успенской в чувствах.

Одна из приглашенных участниц судейской коллегии Татьяна Тур по итогу оценила вокальные данные Акмаля, назвав его тембр «потрясающим». Но вот сжатый формат песни ее не устроил. Более резок в суждениях оказался Дробыш, который заявил, что кавер его не зацепил.

Ранее 5-tv.ru писал, что AKMAL' думает про конфликт отцов и детей в шоу-бизнесе.