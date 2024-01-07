«Вся моя жизнь была для нее»: у Натальи Штурм умерла мама

Певица рыдает взахлеб на видео.

Певица Наталья Штурм сообщила о смерти мамы. В личном блоге артистка опубликовала видео, на котором поделилась своим горем.

«Надо дышать, дышать… Мама была смыслом моей жизни. Я делала все для нее… Все! Абсолютно! Вся моя жизнь была для мамы», — рыдала убитая горем знаменитость.

В комментариях слова поддержки коллеге выразил Прохор Шаляпин.

«Мои глубокие соболезнования. Мама — это святое. Тут все слова лишние…», — написал финалист «Фабрики звезд».

Исполнительница не раскрывает причину смерти родного человека. Однако в комментариях пишут, что мама певицы ушла из жизни в четверг, 4 января. Елена Константиновна летом 2023-го отметила 90-летний юбилей.

Ранее Штурм делилась, что на день рождения устроила маме настоящий праздник, заказав столик в ресторане и именной торт. Также звезда эстрады хвалила самого близкого человека за бодрость и активную жизненную позицию в преклонном возрасте.

«Мама устала после колоссального шоппинга, который я ей устроила накануне 90-летия! Я уже падала с ног и материлась, а мама все выдержала, еще хватило сил всех выстроить, поругать, а потом со всеми обняться», — рассказывала Наталья.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Натальи Штурм пострадала при пожаре.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ