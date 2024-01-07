Патриарх Кирилл: «Добро спасет мир и сделает счастливым каждого»

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Патриарх Кирилл посетил рождественскую елку в храме Христа Спасителя

Фото, видео: 5-tv.ru

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Он пообщался с детьми, а после выступил с праздничной речью.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл посетил Патриаршую Рождественскую елку, которая прошла в Зале церковных соборов кафедрального соборного храма Христа Спасителя. Он встретился с детьми, а после выступил с речью.

По словам патриарха, в основе этого праздника лежит величайшее событие в человеческой истории. Он напомнил, что в это время Бог пришел на Землю, чтобы осчастливить людей.

Патриарх добавил, что счастье — это не что-то скоротечное. Это чувство постоянно присутствует в душе.

«Добро — это то, что несет благополучие тому человеку, к которому мы обращаем наше добро. И отзывается добро благополучием и радостью в наших сердцах. Давайте запомним, что добро спасет мир и сделает счастливым каждого, кто это добро будет совершать», — объяснил патриарх Кирилл.

Рождественское Богослужение в Храме Христа Спасителя: видео

Ранее 5-tv.ru сообщал, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил россиян с Рождеством Христовым. Он добавил, что приход в мир Господа и Спасителя именуется церковью солнцем правды.

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