Патриарх Кирилл поздравил россиян с Рождеством Христовым

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 90 0

Патриарх Московский и всея Руси пожелал, чтобы каждый дом озарил свет Христова Рождества.

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил россиян с Рождеством Христовым. Он отметил, что православные христиане по всему миру в этот день празднуют особое событие — приход в мир Господа и Спасителя, который церковью именуется солнцем правды.

«Это Солнце никогда не заходит, не заходит за горизонт, не теряет своей теплоты и не гаснет и никакая тьма поглотить его не может», — сказал Патриарх Кирилл.

Отблеск божественного свет призваны нести все люди, он помогает им освещать путь в жизни, но очень легко в заботах и рутине пройти мимо него, заметил Патриарх.

Патриарх Московский и всея Руси пожелал, чтобы каждый дом, каждую семью, каждое сердце озарил просвещающий, обновляющий, согревающий и преображающий свет Христова Рождества, а также призвал людей делиться внутренним светом, творя добрые дела, утешая и поддерживая тех, кто нуждается в помощи и участии.

Ранее 5-tv.ru показывал, как проходит Рождественское Богослужение в Храме Христа Спасителя.

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