Рождественское Богослужение в Храме Христа Спасителя: прямая трансляция

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Live 2 155 0

Рождественские богослужения проходят во всех храмах России в ночь с 6 на 7 января. Главная служба пройдет в Храме Христа Спасителя.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пятаков

В России 7 января отмечается один из главных христианских праздников — Рождество Христово. С 21:00 в храмах начинают проводить праздничные богослужения в честь Рождества Христова, которые продлятся до утра.

Главная служба в России пройдет в Храме Христа Спасителя, самом известном и величественном храме России, по случаю Рождества Господня пройдет масштабная служба, которая привлечет тысячи верующих. Богослужения возглавит лично патриарх Кирилл, они начнутся 6 января в 23:00. Храм станет центром празднования Рождества в Москве.

Рождественские службы пройдут и в других храмах Москвы — Новодевичьем монастыре, Успенском соборе Крутицкого Патриаршего подворья, храме Вознесения Христова в Сокольниках.

Проводят рождественские богослужения и в других городах России. Во всех крупных населенных пунктах можно посетить рождественские службы и вознести молитву по случаю знаменательного события.

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