Откуда у украинского политика деньги на дорогостоящую виллу?

В недавней декларации о доходах мэр Киева Виталий Кличко указал новое приобретение. Градоначальник стал владельцем элитного особняка в Гамбурге.

Покупка обошлась ему в почти 228 миллионов гривен или шесть миллионов долларов. Гораздо интереснее история появления имущества у Кличко.

Сообщается, что дом он получил в качестве долга от зарегистрированной в Лас-Вегасе компании Maximum I LLC. Эта компания принадлежала брату Виталия Кличко — Владимиру. Но самый интересный факт в том, что она также перешла во владение мэру Киева.

Гамбургский особняк — далеко не единственное иностранное имущество градоначальника. Он владеет еще одним домом в Германии, а также виллой в Лос-Анджелесе.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Лондона отказался передавать украинским властям машины, которые должны быть утилизированы. Он подчеркнул, что такое решение не принесет пользу жителям Великобритании.