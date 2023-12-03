Кличко захотел на пост президента, но внезапно вспомнил о «смерти» Украины

У мэра Киева большие политические амбиции, но неужели он боится?

В марте 2024 года в Украине должны состояться президентские выборы. Однако по словам Владимира Зеленского, так скоро они проводиться не будут. Мэр Киева Виталий Кличко дал интервью швейцарскому порталу 20 Minuten, подтвердив, что сейчас страна не готова к этому.

На вопрос о дальнейших планах, связанных с баллотированием в президенты Украины, Кличко заявил, что сейчас речь идет в первую очередь о существовании самой страны. На взгляд политика, «было бы глупо» думать о своих президентских амбициях «сегодня».

«Сегодня единственный вопрос заключается в том, будет ли Украина вообще существовать», — заявил Кличко.

Также по словам мэра Киева, среди украинских политиков уже идет «позиционная война» в и так «шаткой» стране. Именно поэтому говорить о своих политических планах «неразумно», считает Кличко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кличко жестко раскритиковал Зеленского.