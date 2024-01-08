Число пострадавших в массовом ДТП под Новгородом выросло до 16 человек
МЧС России: 16 человек пострадали в массовом ДТП в Новгородской области
Фото, видео: Telegram / Официальный канал МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru
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В страшной аварии погибли четыре человека.
Число пострадавших в крупном ДТП с участием 50 автомобилей на трассе М-11 под Новгородом увеличилось до 20 человек, включая погибших. Об этом передает пресс-служба МЧС России. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с места ДТП.
По информации источника, массовая авария унесла жизни четырех человек, среди погибших — ребенок. Сообщается, что травмы получили 16 человек, в их числе пять детей.
Как ранее поделились в Минздраве России, врачи госпитализировали десять пострадавших, состояние одного несовершеннолетнего оценивалось как тяжелое, еще одного ребенка — как средней степени тяжести.
ДТП произошло в три часа дня в понедельник, 8 января, на 526-м километре магистрали. Движение по направлению в Москву было ограничено, организован объезд.
Ранее 5-tv.ru писал, что более 20 машин столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Тульской области. Сообщалось, что в результате ДТП обошлось без пострадавших, однако образовалась гигантская пробка длиной до двух километров.
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