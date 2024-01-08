Число пострадавших в массовом ДТП под Новгородом выросло до 16 человек

В страшной аварии погибли четыре человека.

Число пострадавших в крупном ДТП с участием 50 автомобилей на трассе М-11 под Новгородом увеличилось до 20 человек, включая погибших. Об этом передает пресс-служба МЧС России. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с места ДТП.

По информации источника, массовая авария унесла жизни четырех человек, среди погибших — ребенок. Сообщается, что травмы получили 16 человек, в их числе пять детей.

Как ранее поделились в Минздраве России, врачи госпитализировали десять пострадавших, состояние одного несовершеннолетнего оценивалось как тяжелое, еще одного ребенка — как средней степени тяжести.

ДТП произошло в три часа дня в понедельник, 8 января, на 526-м километре магистрали. Движение по направлению в Москву было ограничено, организован объезд.

Ранее 5-tv.ru писал, что более 20 машин столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Тульской области. Сообщалось, что в результате ДТП обошлось без пострадавших, однако образовалась гигантская пробка длиной до двух километров.