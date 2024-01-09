Душ из кипятка: в Петербурге жилой дом залило горячей водой
В Петербурге подъезд жилого дома залило кипятком из-за прорыва трубы
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
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Выйти из дома можно только с риском для жизни.
Под обжигающий душ попали жители много-квартирного дома в Санкт-Петербурге. В подъезде на первом этаже лопнула труба с кипятком, лестничные клетки превратились в парилки! Выйти из подъезда сухим практически невозможно.
«Сверху льется горячая вода, и жильцы дома вынуждены выходить на улицу таким вот образом», — показывает корреспондент «Известий» Камила Аккусарова.
Другие «мокрые» кадры тоже прислали из Петербурга. В доме бизнес-класса случился потоп. Вода заполонила весь первый этаж и подземный паркинг. Мощного напора не выдержал даже потолок: металлические панели рухнули на пол. Жители вызвали аварийную службу. Специалисты устраняют последствия ЧП.
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