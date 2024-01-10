В Таиланде умер журналист Михаил Войтенко Сегодня, 0:29 | Мадлена Гришина Общество 31 31

Журналист скончался на 66-м году жизни, не дожив чуть более недели до своего дня рождения.

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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В Таиланде скончался журналист, возглавлявший интернет-издание «Морской Бюллетень» Михаил Войтенко. Причина смерти — инфаркт, сообщили РИА Новости в государственной больнице провинции Чонбури на восточном побережье страны. «Инфаркт был внезапным, смерть была практически мгновенной», — рассказали местные врачи. О смерти стало известно после того, как полиция вскрыла его квартиру по просьбе волнующихся родственников. Они не могли с ним связаться с 29 декабря прошлого года. Журналист в Таиланде проживал последние 14 лет. Он не дожил чуть более недели до своего 67-го дня рождения. Войтенко родился в 1958 году в Комсомольске-на-Амуре. Он окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище имени адмирала Геннадия Ивановича Невельского во Владивостоке. Журналист был знаменит тем, что сыграл существенную роль в спасении экипажа теплохода «Фаина» и событиях, связанных с захватом российского лесовоза «Арктик си». Также журналист помогал в освобождении сухогруза «Леман тимбер». Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким был легендарный главред «Известий» Алексей Аджубей.