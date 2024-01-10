В Москве мужчина пытался задушить девочку в магазине на глазах ее родителей

В Москве мужчина напал на шестилетнюю девочку на глазах ее родителей. Инцидент произошел в одном из магазинов. Приезжий неожиданно набросился на ребенка и угрожал свернуть ей шею. Отец девочки обезвредил нападавшего до приезда полиции. На допросе мужчина сознался в преступлении.

«Виню себя. Осознаю свою вину», — говорит задержанный во время допроса.

Сейчас нападавшим занимается столичный Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего из хулиганских побуждений.