В Москве мужчина пытался задушить девочку в магазине на глазах ее родителей

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Жуткое нападение попало на камеры видеонаблюдения.

Фото, видео: www.globallookpress.com / McPHOTO / M. Begsteiger; 5-tv.ru

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В Москве мужчина напал на шестилетнюю девочку на глазах ее родителей. Инцидент произошел в одном из магазинов. Приезжий неожиданно набросился на ребенка и угрожал свернуть ей шею. Отец девочки обезвредил нападавшего до приезда полиции. На допросе мужчина сознался в преступлении.

«Виню себя. Осознаю свою вину», — говорит задержанный во время допроса.

Сейчас нападавшим занимается столичный Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего из хулиганских побуждений.

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