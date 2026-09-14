Запад готовит информационные атаки на выборы в России — эксперт

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 84 0

По словам политолога, зарубежные структуры используют для давления на российское общество СМИ, цифровые технологии и социально значимые темы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Запад может отовить информационные атаки на выборы в России

Доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России и член Общественной палаты РФ Владимир Шаповалов заявил о попытках западных стран осуществлять информационные атаки на избирательный процесс в России. Об этом он сообщил в ходе круглого стола ЭИСИ «ЕДГ — 2026: финишная прямая» в МИА «Россия сегодня».

Фото: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

 

По словам эксперта, органы власти и институты гражданского общества фиксируют активность зарубежных структур, которую он связал с попытками дестабилизировать внутреннюю политику страны.

Шаповалов представил выводы аналитического доклада о технологиях вмешательства в выборы 2026 года. Он утверждает, что информационное воздействие направлено не только на критику избирательных процедур, но и на формирование негативных настроений в российском обществе.

«Произошла качественная эволюция позиции Запада от критики процедурных моментов и обвинений в отходе от демократического стандарта к открытой борьбе против России. В качестве цели постулируется уничтожение политической системы России, ее максимальное военное, политическое и экономическое ослабление», — заявил политолог.

По оценке Шаповалова, во внешнем информационном воздействии участвуют западные политики и СМИ, киевский режим, иноагенты и представители «пятой колонны». Он также сообщил о создании на Западе специальных структур, которые, по его словам, занимаются продвижением антироссийских нарративов.

Отдельно эксперт остановился на возможных угрозах непосредственно в период голосования. Среди них он назвал кибератаки на цифровую инфраструктуру выборов, распространение фейков с использованием искусственного интеллекта и возможные провокации на избирательных участках, в том числе за рубежом.

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