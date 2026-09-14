По словам политолога, зарубежные структуры используют для давления на российское общество СМИ, цифровые технологии и социально значимые темы.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Запад может отовить информационные атаки на выборы в России
Доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России и член Общественной палаты РФ Владимир Шаповалов заявил о попытках западных стран осуществлять информационные атаки на избирательный процесс в России. Об этом он сообщил в ходе круглого стола ЭИСИ «ЕДГ — 2026: финишная прямая» в МИА «Россия сегодня».
Фото: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
По словам эксперта, органы власти и институты гражданского общества фиксируют активность зарубежных структур, которую он связал с попытками дестабилизировать внутреннюю политику страны.
Шаповалов представил выводы аналитического доклада о технологиях вмешательства в выборы 2026 года. Он утверждает, что информационное воздействие направлено не только на критику избирательных процедур, но и на формирование негативных настроений в российском обществе.
«Произошла качественная эволюция позиции Запада от критики процедурных моментов и обвинений в отходе от демократического стандарта к открытой борьбе против России. В качестве цели постулируется уничтожение политической системы России, ее максимальное военное, политическое и экономическое ослабление», — заявил политолог.
По оценке Шаповалова, во внешнем информационном воздействии участвуют западные политики и СМИ, киевский режим, иноагенты и представители «пятой колонны». Он также сообщил о создании на Западе специальных структур, которые, по его словам, занимаются продвижением антироссийских нарративов.
Отдельно эксперт остановился на возможных угрозах непосредственно в период голосования. Среди них он назвал кибератаки на цифровую инфраструктуру выборов, распространение фейков с использованием искусственного интеллекта и возможные провокации на избирательных участках, в том числе за рубежом.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 14 сент
- Пять партий получили заметный отрыв перед Единым днем голосования
- 14 сент
- Россиянам напомнили о сроке подачи заявки на онлайн-голосование
- 13 сент
- Памфилова: полного перехода на онлайн-голосование в России не будет
- 13 сент
- Собянин призвал москвичей проголосовать на выборах в Госдуму
- 10 сент
- Партия «Новые люди» запустила платформу для лидеров мнений перед выборами
70%
Нашли ошибку?