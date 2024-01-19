«Отец бы мной гордился»: какой родительский завет строго соблюдает Туриченко

В жизни певца, по его собственному признанию, семья занимает центральное место.

Певцу Кириллу Туриченко было 20 лет, когда его отец ушел из жизни. Солист «Иванушек International» сокрушается, что многое не успел обсудить с родителем, однако главное его наставление запомнил на всю жизнь и следует ему ежедневно. Об этом Туриченко рассказал в интервью автору и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.ru Лане Шевченко.

«Отец мне говорил: сначала что-то сделай, а потом расслабляйся. И вот я каждый день что-то делаю, расслабляться позволяю себе редко. У меня один отпуск в году, я отдыхаю где-нибудь на море. А так я люблю свою работу, это моя жизнь, и мой отец гордился бы мной, если бы видел, что я делаю, как я делаю, и насколько я люблю свое дело», — уверен Туриченко.

По словам артиста, семья занимает центральное место в его жизни. Для него это не просто круг самых близких и любимых людей, а уникальный и неисчерпаемый источник жизненной энергии и мотивации.

Полное интервью с Кириллом Туриченко в рамках проекта «Лана — спрошу!» смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как певец Кирилл Туриченко зарабатывает на жизнь помимо творческой деятельности в составе группы «Иванушки International».