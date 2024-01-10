Актрису Яковлеву госпитализировали в Москве

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 350 0

Артистка сумела обратиться к врачам самостоятельно. Что с ней произошло?

Актрису Яковлеву госпитализировали в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Народную артистку РСФСР, актрису Ольгу Яковлеву госпитализировали в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Произошло все во время новогодних праздников. К врачам она обратилась самостоятельно, пришла 3 января в отделение диагностики с жалобами на здоровье. Врачи обследовали ее, и было принято решение о госпитализации.

На протяжении нескольких дней ее лечили от ОРВИ и выпустили сегодня, спустя неделю.

Ольга Яковлева знакома советскому и российскому зрителю игрой в фильмах «Дядя Саша», «Таня» и многих других. Также она выступает на театральной сцене. На ее счету множество работ и премий. Она является лауреатом Государственной премии Российской Федерации, театральной премии «Хрустальная Турандот» и «Золотой маски».

Ранее 5-tv.ru писал, когда перенесшего инсульт Юрия Соломина выпишут из больницы.

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