Волочкова на Мальдивах выложила фото с таинственным мужчиной

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 23 0

Анастасию Волочкову заметили с мужчиной на Мальдивах

Волочкова на Мальдивах выложила фото с таинственным мужчиной

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Неужели на отдыхе балерина закрутила очередной роман?

Балерина Анастасия Волочкова сейчас отдыхает на Мальдивах. Танцовщица тщательно освещает свое времяпрепровождение на морском побережье. На днях внимательные подписчики заметили на одном из снимков знаменитости отражение некого мужчины. Загадочную фотографию опубликовал портал 7Дней.ru.

На ней звезда русского балета расположилась на подвесном диване на фоне стеклянных раздвижных дверей, а в них видно отражение фотографа представительницы отечественного шоу-бизнеса. Им оказался коренастый смуглый мужчина среднего возраста, по всей видимости, сотрудник отеля.

Интернет-пользователи в шутку предположили, что у этого человека есть все шансы стать звездным спутником.

«Ждем следующей стадии: скоро этого мужичка нам по частям предъявят как очередного возлюбленного», — высказались фолловеры Волочковой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова встретила Новый год с близким ей мужчиной.

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