Под песню SНАМАN: Волочкова встретила Новый год с близким ей мужчиной
Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин вместе отметили Новый год
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich
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Артисты во второй раз проводили уходящий год и встретили новый вместе.
Балерина Анастасия Волочкова встретила Новый год вместе с певцом Прохором Шаляпиным. Об этом знаменитости рассказали в своих блогах в соцсетях.
www.globallookpress.com / Pavel Kashaev; Instagram* / volochkova_art; 5-tv.ru
Сначала звезды поделились видео, где вдвоем едут на праздник.
«Мы с Настей неразлучны. Десять лет назад мы вместе встречали Новый год», — отметил Шаляпин.
Затем участник «Фабрики звезд» вышел в эфир, сидя за праздничным столом вместе с Волочковой, и сообщил, что собирается выпить немного вина, а его подруга только минералку.
Звезда русского балета в свою очередь порадовала поклонников кадрами, где танцует под песню SHAMAN.
«Спасибо тебе большое, я люблю тебя больше всех», — сказала Шаляпину Анастасия, кружась в коротком черном платье и подписала видео не менее интригующе: «Я в новогоднюю ночь глазами любимого Прохора».
Однако праздничный номер заслуженной артистки России многие раскритиковали.
«Песня про героев и этот танец…»;
«Пьяный страус качается от ветра, от алкоголя или от возраста», — написали фолловеры.
Также немало комментариев посвящены присутствию в жизни Волочковой Шаляпина.
«Где пенсия, там и Прохор»;
«Настенька, если Прохор рядом, то это уже старость»;
«Ох, поаккуратнее. Прохор приносит смерть»;
«Не померла бы теперь», — высказались интернет-пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова раскрыла тайну их отношений с Шаляпиным.
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