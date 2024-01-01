Под песню SНАМАN: Волочкова встретила Новый год с близким ей мужчиной

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 1 512 0

Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин вместе отметили Новый год

Под песню SНАМАN: Волочкова встретила Новый год с близким ей мужчиной

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Артисты во второй раз проводили уходящий год и встретили новый вместе.

Балерина Анастасия Волочкова встретила Новый год вместе с певцом Прохором Шаляпиным. Об этом знаменитости рассказали в своих блогах в соцсетях.

www.globallookpress.com / Pavel Kashaev; Instagram* / volochkova_art; 5-tv.ru

Сначала звезды поделились видео, где вдвоем едут на праздник.

«Мы с Настей неразлучны. Десять лет назад мы вместе встречали Новый год», — отметил Шаляпин.

Затем участник «Фабрики звезд» вышел в эфир, сидя за праздничным столом вместе с Волочковой, и сообщил, что собирается выпить немного вина, а его подруга только минералку.

Звезда русского балета в свою очередь порадовала поклонников кадрами, где танцует под песню SHAMAN.

«Спасибо тебе большое, я люблю тебя больше всех», — сказала Шаляпину Анастасия, кружась в коротком черном платье и подписала видео не менее интригующе: «Я в новогоднюю ночь глазами любимого Прохора».

Однако праздничный номер заслуженной артистки России многие раскритиковали.

«Песня про героев и этот танец…»;

«Пьяный страус качается от ветра, от алкоголя или от возраста», — написали фолловеры.

Также немало комментариев посвящены присутствию в жизни Волочковой Шаляпина.

«Где пенсия, там и Прохор»;

«Настенька, если Прохор рядом, то это уже старость»;

«Ох, поаккуратнее. Прохор приносит смерть»;

«Не померла бы теперь», — высказались интернет-пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова раскрыла тайну их отношений с Шаляпиным.

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