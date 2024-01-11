Путин назвал временной высокую ключевую ставку Центробанка

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 8 0

Сегодня показатель находится на уровне 16% годовых. Когда ситуация изменится?

Путин назвал временной высокую ключевую ставку Центробанка

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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Высокая ключевая ставка Центробанка сегодня носит временный характер. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках рабочего визита в Хабаровск.

«Ключевая ставка Центрального банка в сегодняшнем ее виде все-таки носит временный характер. И руководитель Центрального банка (Эльвира Набиуллина. — Прим. ред.) об этом говорит, и эксперты говорят», — сказал Путин на встрече с дальневосточными предпринимателями.

По словам президента, такая жесткая позиция будет меняться по мере решения вопросов, связанных с высокой инфляцией.

В конце 2023 года Центробанк принял решение поднять ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 16% годовых. В регуляторе тогда отметили высокое инфляционное давление.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам после решения Центробанка по ключевой ставке.

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