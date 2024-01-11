«Бум! И цены полетели»: Путин объяснил подорожание куриных яиц

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 77 0

Путин связал рост цен на яйца с тем, что люди стали больше покупать

«Бум! И цены полетели»: Путин объяснил подорожание куриных яиц

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Barbara Kraske

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Резкое подорожание продукта зафиксировали в минувшем году. Ситуацией также заинтересовались в ФАС.

Рост цен на куриные яйца в российских магазинах связан с тем, что люди стали больше покупать. Так ситуацию объяснил президент России Владимир Путин в ходе встречи с предпринимателями в Хабаровске.

Президент, комментируя ситуацию, заявил, что власти вовремя не соориентировались, когда потребление увеличилось. По его словам, объемы производства не уменьшались, а люди в связи с ростом доходов стали больше покупать.

«Начали больше приобретать: яйцо, мясо курицы. И вовремя о том, чтобы открыть импорт, не подумали. Бум! И цены полетели», — объяснил Путин.

В России к концу 2023 года резко выросли цены на мясо кур и куриные яйца. Вопрос дошел даже до президента. Владимир Путин пообещал, что ситуация с ценами на куриное яйцо вскоре будет улучшаться.

Между тем ФАС возбудила в регионах несколько дел после подорожания куриных яиц. В частности, речь идет о Кемеровской, Воронежской, Ивановской и Донецкой областях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Росптицесоюзе оценили цены на куриные яйца.

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«Бум! И цены полетели»: Путин объяснил подорожание куриных яиц

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