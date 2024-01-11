«Помечу для себя»: Путин объяснил, почему против повышения ввозной пошлины на рыбу

Российский лидер подчеркнул, что важно обеспечивать прилавки отечественной продукцией.

Президент России Владимир Путин против того, чтобы резко повысить ввозную пошлину на рыбу. Свое решение он объяснил в рамках встречи в Хабаровске с предпринимателями Дальневосточного федерального округа.

«Я точно посмотрю, помечу для себя. Я попрошу коллег это пометить. Просто резко повышать ввозную пошлину опасно, потому что цена может на внутреннем рынке подскочить», — сказал он.

По его словам, Москва держит низкую пошлину на ввоз импортной продукции, чтобы не тратить деньги из бюджета на субсидирование перевозок и обеспечить прилавки рыбой. При этом, подчеркнул Путин, важно снабдить магазины отечественной продукцией. В Россию поставляется искусственно выращенная рыба, а это уже другое качество.

Президент добавил, что попросит Минсельхоз и Минэкономразвития обдумать и просчитать этот момент. Однако здесь нельзя допустить неправильных шагов.

Кроме того, до этого сообщалось о резком повышении цен на мясо кур и куриные яйца. Вопрос дошел даже до Путина, он пообещал скорое улучшение ситуации. По его словам, стоимость выросла из-за роста спроса. При этом в Росптицесоюзе назвали нормальным 125 рублей за десяток яиц.

Между тем Совет ЕЭК разрешил России обнулить пошлины на импорт куриных яиц с 1 января. Тарифная льгота будет краткосрочной и продлится до 30 июня. Ожидается, что за это время в страну привезут до 1,2 миллиарда яиц.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал временной высокую ключевую ставку Центробанка. Заявил он об этом в рамках визита в Хабаровск. Сегодня показатель находится на уровне 16% годовых.