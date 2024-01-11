«Помечу для себя»: Путин объяснил, почему против повышения ввозной пошлины на рыбу

|
Евгения Романова
Евгения Романова 32 0

Путин: из-за резкого повышения пошлины на рыбу могут подскочить цены

«Помечу для себя»: Путин объяснил, почему против повышения ввозной пошлины на рыбу

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Российский лидер подчеркнул, что важно обеспечивать прилавки отечественной продукцией.

Президент России Владимир Путин против того, чтобы резко повысить ввозную пошлину на рыбу. Свое решение он объяснил в рамках встречи в Хабаровске с предпринимателями Дальневосточного федерального округа.

«Я точно посмотрю, помечу для себя. Я попрошу коллег это пометить. Просто резко повышать ввозную пошлину опасно, потому что цена может на внутреннем рынке подскочить», — сказал он.

По его словам, Москва держит низкую пошлину на ввоз импортной продукции, чтобы не тратить деньги из бюджета на субсидирование перевозок и обеспечить прилавки рыбой. При этом, подчеркнул Путин, важно снабдить магазины отечественной продукцией. В Россию поставляется искусственно выращенная рыба, а это уже другое качество.

Президент добавил, что попросит Минсельхоз и Минэкономразвития обдумать и просчитать этот момент. Однако здесь нельзя допустить неправильных шагов.

Кроме того, до этого сообщалось о резком повышении цен на мясо кур и куриные яйца. Вопрос дошел даже до Путина, он пообещал скорое улучшение ситуации. По его словам, стоимость выросла из-за роста спроса. При этом в Росптицесоюзе назвали нормальным 125 рублей за десяток яиц.

Между тем Совет ЕЭК разрешил России обнулить пошлины на импорт куриных яиц с 1 января. Тарифная льгота будет краткосрочной и продлится до 30 июня. Ожидается, что за это время в страну привезут до 1,2 миллиарда яиц.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал временной высокую ключевую ставку Центробанка. Заявил он об этом в рамках визита в Хабаровск. Сегодня показатель находится на уровне 16% годовых.

-9° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.39
-1.01 97.87
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:35
Снова передумала? Агата Муцениеце подала на Павла Прилучного новый иск
10:17
Попрощаться с рутиной: как легко почистить картошку
9:59
Оглушительный успех: десантники уничтожают танки ВСУ с помощью дронов
9:49
«Помечу для себя»: Путин объяснил, почему против повышения ввозной пошлины на рыбу
9:41
В Пензенской области авто влетело в грузовик на встречке, восемь человек погибли
9:40
«Бум! И цены полетели»: Путин объяснил подорожание куриных яиц

Сейчас читают

Более полутора лет Киев не может заработать на «пророссийских» АЗС
Путин: Россию со всех сторон душат, а она обогнала Германию
Врачи рассекретили способ спастись от ранней смерти не вставая с дивана
Набравшая лишний вес Анастасия Решетова обвинила народ в сглазе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса