Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Афганистане

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Евгения Романова
Евгения Романова 39 0

При этом сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Афганистане

Фото: Zuma / ТАСС

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На северо-востоке Афганистана произошло землетрясение. Его магнитуда оценивается в 6,3 балла, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

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Землетрясение произошло в 14:20 (12:20 по московскому времени) в 41 километре к югу от населенного пункта Джурм, в котором проживают около 12 тысяч человек. Глубина толчка составила 188 километров. Отмечается, что расстояние от эпицентра до Ташкента составляет 517 километров в юго-восточном направлении.

При этом сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что специалисты зафиксировали землетрясение около места «взрывов» в Нью-Йорке.

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